En las últimas horas, Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, vivió un susto que preocupó a su familia y a sus seguidores. El joven tuvo que ser internado de urgencia tras sufrir un fuerte dolor de espalda que le quitó el aire y lo obligó a acudir al hospital.

Según contó el propio Luca, los médicos le realizaron varios estudios y quedó bajo observación. Por suerte, la situación no pasó a mayores y pudo recuperarse rápidamente.

Foto: Instagram @justlucam

Pero lo que más llamó la atención fue la imagen que compartió desde la clínica: Pablo Echarri, actual pareja de Nancy Dupláa, estuvo a su lado en todo momento. En la foto, se lo ve a Luca recostado en la camilla mientras Echarri le prepara la comida, un gesto que generó una ola de mensajes de apoyo y emoción en las redes.

QUÉ LE PASÓ A LUCA MARTIN, QUE QUEDÓ INTERNADO DE URGENCIA POR FUERTES DOLORES

“Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda. Me quedé sin aire un rato y me asusté. Momento vergüenza eterna. Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse”, escribió Luca junto a la imagen, dejando en claro que el actor no se despegó de él ni un segundo.

No es la primera vez que Luca habla del lugar que ocupa Pablo Echarri en su vida. Hace algunas semanas, el joven se refirió a la relación que construyeron a lo largo de los años y fue contundente: “Pablo eligió quedarse, eligió acompañarme, y eso para mí vale más que la sangre”.

Luca Martin (Foto: gentileza @vivituexperiencia)

Además, Luca remarcó la importancia de sentirse contenido en los momentos difíciles: “Para mí, un padre es quien te ve en tu peor momento y elige acompañarte”.

El gesto de Echarri durante la internación de Luca no solo confirmó ese lazo, sino que también emocionó a todos los que siguen de cerca la historia de la familia.

