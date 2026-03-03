Colectivo Panamera llega por primera vez a Argentina y lo hace con un show especial en Buenos Aires en el marco de su gira aniversario 10 años en movimiento.

La banda española se presentará el 6 de marzo de 2026 en La Trastienda, como parte de su Gira Latinoamérica 2026.

Con más de 180.000 oyentes mensuales en Spotify y presencia habitual en los principales festivales de España, el dúo cruza el Atlántico para celebrar una década de trayectoria con una propuesta que combina cumbia, rock, música tropical y espíritu festivo.

Foto: prensa Colectivo Panamera

Un debut esperado en Buenos Aires

Después de diez años de recorrido en Europa, el proyecto integrado por Nacho Taboada y Pepe Curioni finalmente aterriza en el país.

En entrevista con este portal, contaron que Argentina siempre estuvo presente en su historia, incluso antes de pisar estos escenarios.

Nacho recordó que desde sus inicios estuvo rodeado de músicos y amigos argentinos en Madrid, mientras que Pepe —argentino radicado en España— vive esta fecha como un reencuentro con su público.

“Diez años nos trajeron hasta acá. Tardamos, pero eso lo hace más especial”.

Qué es Colectivo Panamera y por qué es referente de la fusión tropical en Europa

Colectivo Panamera se consolidó como uno de los proyectos más singulares de la nueva escena española gracias a una fórmula que combina canción de autor con ritmos bailables latinoamericanos.

El nombre remite a la Ruta Panamericana y a la idea de un sonido que atraviesa el continente: canciones propias vestidas con cumbia, rock y ritmos tropicales.

Entre sus influencias aparecen nombres clave del mestizaje musical como:

Manu Chao

Mano Negra

Calle 13

Foto: prensa Colectivo Panamera

También reconocen el impacto del cancionero latinoamericano contemporáneo en Europa, con artistas como:

Jorge Drexler

Bomba Estéreo

Natalia Lafourcade

Ese cruce de géneros y culturas dio forma a una identidad sonora festiva, sin prejuicios y con fuerte impronta latinoamericana.

Cómo será el show en La Trastienda

El recital del 6 de marzo en La Trastienda promete ser una verdadera fiesta colectiva.

Según adelantaron, será un show de alto impacto que recorrerá las canciones más escuchadas y representativas de su discografía. La propuesta está pensada para el baile y la interacción con el público, un sello distintivo del grupo.

“Nuestra música necesita respuesta. Que la gente baile, que haya comunión. Cuando eso pasa, el concierto es perfecto”, explicaron.

Con una década de trayectoria, la banda convirtió el vivo en su mayor fortaleza. Durante sus primeros años tocaron semanalmente en bares de Madrid ante pocos espectadores, forjando una dinámica casi de jam session permanente que hoy se traduce en shows sólidos y vibrantes.

Foto: prensa Colectivo Panamera

La música latina y su impacto en Europa

Para Colectivo Panamera, la influencia latinoamericana no es una moda sino un cambio estructural en la escena europea.

“En España se nota muchísimo. Cada vez hay más artistas argentinos y latinoamericanos girando y llevando público”, señalaron. El intercambio cultural es cada vez más fluido y la fusión de géneros ya forma parte del ADN musical del continente.

Colaboraciones soñadas y raíces argentinas

Al hablar de referentes con los que les gustaría colaborar, mencionaron nombres emblemáticos de la música argentina, dentro y fuera de este plano terrenal:

León Gieco

Mercedes Sosa

Gustavo Cerati

José Larralde

Una declaración que confirma el vínculo profundo que el proyecto mantiene con el cancionero argentino y latinoamericano.

Por qué ver a Colectivo Panamera en Buenos Aires

El debut en Argentina no es solo una fecha más dentro de la gira Latinoamérica 2026. Es el cierre simbólico de un recorrido que empezó hace diez años con pequeños shows en bares madrileños y hoy los trae al otro lado del océano.

Con un repertorio atravesado por la cumbia, el rock y los ritmos tropicales, y una identidad construida desde el mestizaje cultural, Colectivo Panamera en Buenos Aires promete una noche de baile, celebración y encuentro colectivo.

El 6 de marzo, La Trastienda será el punto de llegada de una ruta musical que, como la Panamericana, conecta historias, sonidos y territorios.