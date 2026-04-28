Tener azúcar en la mesa de luz es un hábito que muchas personas empezaron a incorporar en el dormitorio como parte de pequeños rituales cotidianos destinados a mejorar el descanso, generar un clima más tranquilo y atraer bienestar en la vida diaria. Se trata de un truco casero simple, fácil de aplicar y con un fuerte componente simbólico dentro del hogar.

La práctica surge del Feng Shui, la disciplina oriental que estudia cómo influyen los objetos y la disposición de los espacios en la energía personal. Según esta tradición milenaria, colocar un pequeño recipiente con azúcar cerca de la cama puede ayudar a atraer prosperidad, armonía emocional y energía positiva.

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Aunque no existen estudios científicos que confirmen efectos concretos, estos rituales suelen valorarse por la sensación de orden y cuidado personal que generan en la vida cotidiana, especialmente en espacios íntimos como el dormitorio.

Para qué sirve poner azúcar en la mesa de luz, según el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, el azúcar es un elemento asociado simbólicamente con la dulzura en los vínculos, la prosperidad económica y la estabilidad emocional. Por eso se recomienda ubicarlo en la mesita de luz, un espacio considerado clave dentro del dormitorio por su cercanía con el descanso.

Dormir con azúcar en la mesita de luz favorece el descanso, según el Feng Shui. Foto: (Imagen creada con IA)

Según esta tradición, colocar azúcar cerca de la cama ayuda a suavizar tensiones, mejorar el clima emocional del ambiente y favorecer un despertar con mayor claridad mental y energía para encarar el día.

Además, muchas personas que siguen esta práctica sostienen que este ingrediente funciona como un símbolo protector frente a energías negativas y como un recordatorio cotidiano de bienestar, equilibrio y objetivos personales.

Qué beneficios se le atribuyen a este ritual en el dormitorio

Quienes practican Feng Shui consideran que colocar azúcar en la mesa de luz puede tener efectos positivos en distintos aspectos de la vida cotidiana. Entre los beneficios más mencionados aparecen:

Favorecer la armonía en la pareja

Atraer energía positiva al dormitorio

Mejorar la calidad del descanso

Estimular la prosperidad económica

Generar un clima emocional más tranquilo en el hogar

La mesita de luz es vista como un punto energético importante porque es el lugar donde muchas personas comienzan y terminan el día. Por eso, los objetos que se colocan allí adquieren un valor simbólico especial dentro de esta tradición.

El azúcar se coloca en un recipiente en la mesita de luz para lograr mejores resultados. Foto: (Imagen creada con IA)

El azúcar, por su asociación cultural con la dulzura y la armonía, funciona como un elemento que refuerza la intención de bienestar personal y equilibrio emocional en el espacio de descanso.

Cómo hay que poner el azúcar en la mesa de luz para que dé resultados

Para quienes quieran incorporar este truco siguiendo las recomendaciones del Feng Shui, existen algunas pautas simples que ayudan a reforzar su significado simbólico.

Se recomienda colocar el azúcar en un recipiente pequeño, preferentemente de vidrio o cerámica. Estos materiales están asociados con la claridad y la estabilidad dentro de la lógica simbólica del Feng Shui.

También es importante ubicarlo en un lugar visible pero ordenado, evitando acumular objetos alrededor. El orden es clave para favorecer la circulación del chi, la energía vital según esta tradición.

El ritual de lavarse las manos con azúcar que recomienda el Feng Shui. Foto: (Imagen creada con IA)

Otra sugerencia habitual es renovar el azúcar cada cierto tiempo. Este gesto simboliza la renovación energética del ambiente y refuerza la intención personal vinculada al ritual.

El ritual de lavarse las manos con azúcar para atraer prosperidad

Además de colocar azúcar en la mesa de luz, el Feng Shui propone otra práctica vinculada con este ingrediente: lavarse las manos con azúcar durante siete días consecutivos como gesto simbólico de limpieza energética.

El procedimiento consiste en tomar un puñado con la mano izquierda y enjuagarlo con agua mientras se repite una afirmación positiva relacionada con la abundancia o el bienestar personal.

Al finalizar, se recomienda dejar que las manos se sequen al aire como forma simbólica de reforzar la intención del ritual.