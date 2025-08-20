El enfrentamiento entre More Rial y Carmen Barbieri sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Luego de que la conductora revelara que decidió instalar cámaras de seguridad en su casa tras los episodios de hostigamiento que denunció, la hija de Jorge Rial salió con los tapones de punta y no se guardó nada.

Desde sus historias de Instagram, Morena apuntó directamente contra Barbieri con durísimas palabras: “Es un montón, la exageración por tener prensa no tiene límite. Lamentablemente hay dinosaurios que necesitan volver a tener un minuto de brillo, utilizando la imagen de @morerial para lograr su triste cometido. ¡Muy patético!”, escribió Alejando Cipolla –el abogado de la joven- sobre la nota de Ciudad Magazine con las declaraciones de la capocómica.

Pero eso no fue todo. En otro mensaje, la mediática redobló la apuesta con un descargo todavía más picante: “Volvimos a la época antes de Cristo, jajaja, pedazo de vieja quebrada”, lanzó. Y cerró sin filtro: “Andá átale las manos a tu hijo y enséñale a tratar a una mujer”.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial)

GUERRA SIN FILTRO: CARMEN BARBIERI FULMINÓ A MORE RIAL EN VIVO Y ELLA LE RESPONDIÓ CON TODO EN LAS REDES

La pelea mediática entre Carmen Barbieri y Morena Rial sumó un capítulo de alto voltaje. Todo comenzó en el programa Con Carmen, cuando la conductora se tomó varios minutos para hablarle directamente a la hija de Jorge Rial, en medio de la polémica por un incidente ocurrido en la puerta de un local de comidas rápidas.

“Morena Rial, no hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito. Primero informate, porque no era un boliche. Era un McDonald’s, donde él (por su hijo, Fede Bal) había encargado una comida. Fue a buscarla por atrás y los chicos estaban haciendo cola. Se armó un lío bárbaro y su guardaespaldas lo llevaron al auto. Nunca hubo una pelea. Nunca él estaba metido en esa. Informate, Morena. ¡Burra! Sos una burra”, lanzó sin filtro.

Lejos de terminar ahí, Carmen le agradeció con ironía por “sumar rating” y hasta la invitó a ver su obra de teatro Enemigas Íntimas, en Mar del Plata, con Luisa Albinoni: “Vení, que tengo que hablar como en privado así te cuento varias cosas que no voy a decir. Y no amenazo. Te quiero, Morena”, remató con picardía.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial)

La respuesta de More Rial no tardó en llegar y fue a través de sus historias de Instagram, donde desplegó toda su artillería. Primero, publicó un fuerte descargo: “Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, así que agradecé que debo ser la única que te mira. Me llama mucho la atención que hables de violencia en boliches cuando tu hijito querido… por si no recordás, acá te dejo una captura del bello momento en Carlos Paz”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moreerial)

Luego, aclaró su versión sobre el incidente: “Muy triste que un pseudo periodista no chequeé lo que dicen. Yo no participé en ninguna pelea, solo quise salir y la seguridad del boliche no me permitía. No arrojé ninguna botella, solo intentaba frenar la violencia que estaba sucediendo en la puerta. Nadie identificó a nadie, solo son inventos del hermano del estafador”.

Por si quedaban dudas de su enojo, Morena cerró con un dardo letal: compartió una nota de archivo sobre la condena por estafa que cumplió Carmen Barbieri en 2019 y le escribió: “Carmen, antes de levantar el dedo acusador, recordá que no te bañás con agua bendita”.

¡Tremendo!