En un reciente ida y vuelta con sus seguidores, Morena Rial sorprendió al mostrar lo mucho que creció Amadeo, su segundo hijo.

La mediática, que también es mamá de Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, respondió preguntas en sus redes y dejó ver el presente del pequeño.

Amadeo nació en octubre de 2024 en la provincia de Córdoba, donde Morena vivía junto a Matías Ogas, padre del niño. Cuando le consultaron cómo estaba el bebé, ella respondió: “Hermoso y grande”, dejando en claro que atraviesan un momento pleno en lo personal.

Morena Rial mostró cómo creció su hijo Amadeo. CRÉDITO: Instagram

Cabe recordar que, en enero de este año, Morena Rial fue detenida por un presunto robo, episodio que ocurrió cuando su hijo tenía apenas tres meses de vida.

Morena Rial defenestró al padre de su hijo menor: “Miserable y sucio”

La relación de Morena Rial con el padre de Amadeo estuvo en el centro de las miradas desde que confirmó su embarazo, y luego de haber quedado imputada por hechos delictivos la influencer blanqueó sus diferencias irreconciliables con Matías Ogas.

“Me da risa esa gente que aparece una vez por mes y se vienen hacer los familiares furiosos”, comenzó en un posteo en Stories de Instagram.

En referencia al boxeador y su familia, More explotó: “Mi hijo no es un juguete que se acuerdan cuando se aburren. Váyanse a lavar el culo y dejen de molestar. Mi bebé tiene todo el amor suficiente para no volver a verlos en su vida, y gracias a Dios no necesita nada, menos su amor miserable y sucio”.

“La palabra PAPÁ te queda re grande, compa. Y a tu familia todas las palabras les quedan grandes”, protestó.

“Me tenes cansada con los reclamos. Te pensas que voy a seguir aguantándote tus pelotudeces. Las aguanté bastante tiempo”, continuó Morena.

En ese punto, la hija mayor de Jorge Rial reveló con crudeza: “Nunca te importo el bebé, y no soy una madre que aleje a su hijo del progenitor, pero cuando no quieren saber nada por más que insistas, queda claro que no hay que insistir”.

“Siempre insistí porque pensé que era lo mejor para mi hijo, pero es mejor tenerte lejos, sucio”, enfatizó.

“Mejor la dejo acá, porque si tuviera que seguir hablando... Ni un pañal le compro. El bebé ya va a cumplir un año, anda pa allá y por la sombra a ver si quedas más oscurito de lo que sos, cachivache”, sentenció Morena Rial.