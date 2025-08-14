Morena Rial volvió a dar una oportunidad al amor y lo dejó claro en sus redes sociales. Tras atravesar intensos conflictos con sus exparejas, la influencer compartió en sus historias de Instagram una imagen muy romántica junto a su nuevo novio.

En la postal, tomada frente al espejo dentro de un ascensor, se los ve abrazados mientras Morena escribió: “Te amo mucho”, acompañado de un emoji de corazón rojo y otro de corona.

Morena Rial con su nuevo novio de la religión umbanda. Crédito: Instagram

Este gesto público llega poco después del fuerte descargo que la hija de Jorge Rial hizo contra Matías Orgas, padre de su segundo hijo, Amadeo. Con esta publicación, dejó en claro que encuentra refugio en su actual pareja en medio de los conflictos familiares.

CÓMO ES LA HISTORIA DE AMOR DE MORENA RIAL

Según contó el productor Pepe Ochoa en el programa LAM (América), la historia de amor comenzó tras coincidir en varios eventos religiosos vinculados a la religión umbanda. Aunque el romance es reciente, la relación avanza a paso firme. Incluso, Morena ya recibió un anillo de parte de Rodrigo, su novio, con quien está de novia desde hace aproximadamente mes y medio.