Morena Rial sorprendió en las últimas horas con una fuerte declaración de amor a su novio, Rodrigo, con quien estaría saliendo desde fines de marzo. A través de sus redes sociales, la influencer dio le dejó un mensaje a su pareja en medio de nuevos rumores de detención.

“Te amo mi vida, para siempre. El único amor de mi vida para siempre”, escribió la hija de Jorge Rial junto a las imágenes que publicó en su cuenta de Instagram en las que está con él a puro mimo.

Morena Rial y su novio (Foto: capturas de Instagram).

Según reveló Pepe Ochoa, Morena y Rodrigo se habrían conocido en “eventos umbanda”, razón por la cual “ella dice que es el amor de su vida”. “Morena Rial recibió un anillo de su novio Rodrigo. Está de novia hace ya casi un mes y medio”, contó en mayo el conductor.

LA TREMENDA ACUSACIÓN DE MORENA RIAL A WANDA NARA

En medio del reciente fallo judicial que obliga a Mauro Icardi a cubrir gastos de obra social vinculados a su familia, Morena Rial arremetió contra Wanda Nara con durísimos términos.

En El Diario de Mariana, el abogado y representante legal de la influencer, Alejandro Cipolla, leyó un mensaje de su clienta en tiempo real: “Wanda es una rata que no paga nada”.

