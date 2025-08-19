La vedette y conductora Carmen Barbieri rompió el silencio en medio de su duro enfrentamiento con Morena Rial y reveló la alarmante situación que atraviesa durante las madrugadas en su casa. Con evidente preocupación, contó que debió reforzar la seguridad en su domicilio para protegerse.

“Si me pasa algo, quiero que sepan quién fue”, lanzó Barbieri en un móvil para LAM, donde explicó que decidió instalar cámaras de seguridad para registrar todo lo que sucede alrededor de su vivienda.

Según detalló, los episodios se repiten en horarios insólitos: “Ya me tocaron timbre dos veces ayer a la madrugada. Me dicen ‘bajá, bajá’. Tres de la mañana, cuatro de la mañana... y cinco menos cuarto dejaron de tocar”, relató con miedo.

Carmen Barbieri y Morena Rial (Fotos: capturas eltrece)

EL TEMOR DE CARMEN BARBIERI

Barbieri aseguró que estos hechos comenzaron después de su cruce mediático con Morena Rial, aunque evitó señalarla directamente. “Yo no estoy culpando a nadie, pero puse una cámara especial que graba y escucha lo que se habla”, advirtió.

Consultada sobre el presente judicial de la hija de Jorge Rial, Carmen fue tajante: “No sé por qué no está presa. Es un beneficio que le dieron por ser mamá de un chico tan joven. Pero hay una justicia divina que se cumple, tarde o temprano”.

De esta manera, la conductora dejó en claro que seguirá firme frente a la tensa disputa mediática y que no piensa dar un paso atrás en su reclamo por seguridad y justicia.