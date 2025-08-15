La pelea a botellazos de Morena Rial contra otra chica en un boliche de Liniers quedó registrado en un video que publicó Pepe Ochoa, y la hija mayor de Jorge Rial cruzó al penlista de LAM y desafió a las mujeres que la repudian.

“Obvio que fui yo. Nadie nos va a venir a pasar por arriba. No me voy a quedar de brazos cruzados. Tendría muchas cosas para decir, pero me las guardo para mi”, subió la apuesta.

Ahí acusó: “A las pelo... de dos pesos la noche, que se viven poniendo el moño, les cabe la cagad..., es así”.

Los posteos de Morena Rial. (Foto: @moreerial)

“Y a vos, Popó Ochoa, que te llenás la boca hablando de mi todo el tiempo... Que no tenés nada que hacer, ya que te querés venír a hacer el que discriminás”, fulminó al panelista.

“Primero, te falta calle. Segundo, andá a chup... una buena cajeta, que es lo que te hace falta. ¡Resentido sucio!“, remató.

LA VERSIÓN DE MORENA RIAL SOBRE EL INCIDENTE

“Salimos en grupo. Vamos y volvemos tooss, cueste lo que cueste. Se pueden ir bien a la v... los que piensen que me afectan sus comentarios. Acá y allá voy a saltar por los míos y por mí, le duela a quien le duela”.

“En vez de andar buscando tanto bardo y regalándose, busquen una buena ginecóloga porque están llenas de sífilis”.

“Seamos varios o tres, nos vamos a hacer respetar, sea donde sea. Fin del comunicado”.