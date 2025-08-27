Un nuevo escándalo estalló en las redes sociales y tuvo como protagonistas a Morena Rial y Melody Luz, quienes compartieron picantes historias en Instagram que dejaron en evidencia la fuerte interna que existe entre ellas.

Todo comenzó cuando Melody subió un posteo con un filtro llamativo en la que disparó sin vueltas: “Me di cuenta que tengo una fan nº1. El único problema es que es chorra y mentirosa. ¿Quién será?”, atinó a decir, misteriosa, sin arrobar a nadie.

La respuesta de More no tardó en llegar y fue aún más directa: “Me llegó el chisme que una bombacha rápida, ¿estuve buscando pelea?“, comenzó diciendo con el mismo filtro al que había recurrido Melody horas antes.

“Primero cuidá tu familia y no te vayas con el primer macho que se te cruza, por el mero hecho que cocine bien”, agregó, polémica, en referencia a la breve historia de amor que la joven tuvo con Santiago del Azar cuando se separó de Alex Caniggia, con quien tiene a su hija Venezia.

El cruce rápidamente se viralizó y generó repercusión entre sus seguidores, que comenzaron a especular sobre el trasfondo de esta pelea inesperada.

GUERRA SIN FILTRO: CARMEN BARBIERI FULMINÓ A MORE RIAL EN VIVO Y ELLA LE RESPONDIÓ CON TODO EN LAS REDES

La pelea mediática entre Carmen Barbieri y Morena Rial sumó un capítulo de alto voltaje. Todo comenzó en el programa Con Carmen, cuando la conductora se tomó varios minutos para hablarle directamente a la hija de Jorge Rial, en medio de la polémica por un incidente ocurrido en la puerta de un local de comidas rápidas.

“Morena Rial, no hacés nada, chorra, parásito. Sos un parásito. Primero informate, porque no era un boliche. Era un McDonald’s, donde él (por su hijo, Fede Bal) había encargado una comida. Fue a buscarla por atrás y los chicos estaban haciendo cola. Se armó un lío bárbaro y su guardaespaldas lo llevaron al auto. Nunca hubo una pelea. Nunca él estaba metido en esa. Informate, Morena. ¡Burra! Sos una burra”, lanzó sin filtro.

Lejos de terminar ahí, Carmen le agradeció con ironía por “sumar rating” y hasta la invitó a ver su obra de teatro Enemigas Íntimas, en Mar del Plata, con Luisa Albinoni: “Vení, que tengo que hablar como en privado así te cuento varias cosas que no voy a decir. Y no amenazo. Te quiero, Morena”, remató con picardía.

La respuesta de More Rial no tardó en llegar y fue a través de sus historias de Instagram, donde desplegó toda su artillería. Primero, publicó un fuerte descargo: “Querida Carmen, estoy viendo tu patético programa, así que agradecé que debo ser la única que te mira. Me llama mucho la atención que hables de violencia en boliches cuando tu hijito querido… por si no recordás, acá te dejo una captura del bello momento en Carlos Paz”.

Luego, aclaró su versión sobre el incidente: “Muy triste que un pseudo periodista no chequeé lo que dicen. Yo no participé en ninguna pelea, solo quise salir y la seguridad del boliche no me permitía. No arrojé ninguna botella, solo intentaba frenar la violencia que estaba sucediendo en la puerta. Nadie identificó a nadie, solo son inventos del hermano del estafador”.

Por si quedaban dudas de su enojo, Morena cerró con un dardo letal: compartió una nota de archivo sobre la condena por estafa que cumplió Carmen Barbieri en 2019 y le escribió: “Carmen, antes de levantar el dedo acusador, recordá que no te bañás con agua bendita”.

