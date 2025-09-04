Esta semana, un nuevo conflicto sacudió al mundo de los medios. El Gobierno nacional denunció a Jorge Rial y Mauro Federico por un presunto caso de espionaje ilegal y solicitó que se allanaran las oficinas de Carnaval Stream.

Además, la Justicia trabó una medida para impedir que los periodistas continúen difundiendo los audios que, según ellos, comprometerían a Karina Milei.

Mientras tanto, el martes 2 de septiembre, la tensión se trasladó al terreno político. En la Cámara de Diputados, la oposición se reunió en la comisión de Libertad de Expresión para repudiar el episodio.

EL APOYO DE MORENA RIAL A SU PADRE

Lejos del Congreso, Morena Rial sorprendió en redes sociales. Durante una ronda de preguntas en Instagram, un seguidor quiso saber qué opinaba sobre la situación de su padre. La hija de Rial fue contundente con una breve frase: “Sin palabras. Esto es Argentina”.

Aunque suele mostrarse polémica y directa, en esta ocasión optó por un tono más sobrio y de respaldo a Jorge Rial, sin profundizar en detalles. Aun así, decidió acompañar su respuesta con el tema de Damas Gratis “Quieren Bajarme”, una elección musical que muchos interpretaron como un guiño irónico sobre las críticas y presiones hacia su familia.