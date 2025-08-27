La guerra entre Melody Luz y More Rial sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de los filosos posteos que la hija de Jorge Rial publicó en sus redes sociales, la bailarina rompió el silencio en LAM y lanzó una respuesta furiosa.

Consultada por las críticas de More, Melody no se contuvo: “Me parece que ella debería hacer otra cosa más que las publicidades del casino online, porque el día que se acabe esa farsa, ¿qué va a hacer? ¿Salir a robar de vuelta con su bebé en brazos? ¿Andar a pura velocidad sin el registro?”, lanzó, sin filtro.

Y fue aún más lapidaria al referirse a las actitudes de la joven: “Me parece que cada cosa que sale de ella, la hunde. No tiene con qué salir a bardearme a mí u otras personas que nos ganamos el mango dignamente”.

Foto: Captura (América)

Las declaraciones encendieron aún más la interna entre ambas, que ya habían cruzado indirectas en Instagram con mensajes explosivos. Ahora, con las palabras de Melody en televisión, la pelea parece haber escalado a un nivel sin retorno.

Foto: Instagram (@moreerial)

TREMENDA PELEA DE MORE RIAL CON MELODY LUZ EN LAS REDES: “BOMBACHA RÁPIDA”

Un nuevo escándalo estalló en las redes sociales y tuvo como protagonistas a Morena Rial y Melody Luz, quienes compartieron picantes historias en Instagram que dejaron en evidencia la fuerte interna que existe entre ellas.

Todo comenzó cuando Melody subió un posteo con un filtro llamativo en la que disparó sin vueltas: “Me di cuenta que tengo una fan nº1. El único problema es que es chorra y mentirosa. ¿Quién será?”, atinó a decir, misteriosa, sin arrobar a nadie.

La respuesta de More no tardó en llegar y fue aún más directa: “Me llegó el chisme que una bombacha rápida, ¿estuve buscando pelea?“, comenzó diciendo con el mismo filtro al que había recurrido Melody horas antes.

Fotos: Instagram Stories (@melodyluz) Por: Fabiana Lopez

“Primero cuidá tu familia y no te vayas con el primer macho que se te cruza, por el mero hecho que cocine bien”, agregó, polémica, en referencia a la breve historia de amor que la joven tuvo con Santiago del Azar cuando se separó de Alex Caniggia, con quien tiene a su hija Venezia.

El cruce rápidamente se viralizó y generó repercusión entre sus seguidores, que comenzaron a especular sobre el trasfondo de esta pelea inesperada.

