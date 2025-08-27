Alex Caniggia se reconcilió con Melody Luz y, tras su periplo por China con Marley, subió un carrusel con sugerentes fotos frente al espejo.

El Emperador publicó imágenes sin ropa, cubierto con una bata y un texto que destaca su elocuencia, pero también el amor que se tiene.

Alex Caniggia se mostró como Dios lo trajo al mundo frente al espejo: “A veces intento ser humilde, pero…” | Créditos: Instagram @alexcaniggia

ALEX CANIGGIA DESNUDO FRENTE AL ESPEJO

El influencer publicó un carrusel acompañado por el siguiente texto: “El fuego corre por mis venas y la locura por mi cabeza”.

Y agregó: “Soy explosión nuclear, el calor que manejo es ilegal. A veces intento ser humilde, después me miro al espejo y se me quita”.