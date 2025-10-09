La tarde de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich estaba siendo espléndida, hasta que en pleno comenzaron a hacer una serie de pedidos al aire que la producción de Intrusos no pudo satisfacer por las limitaciones del canal, por lo que se sacaron en vivo contra América.

“Vamos a buscar a Rafa, dejemonos de joder”, exclamó Pallares frustrado, luego de que solicitaran música específica para el segmento de “Los escandalones”.

Acto seguido, Lussich reclamó “una cámara” para que los acompañe por los pasillos del canal hasta llegar al control de la transmisión. “¡Soltanos una cámara, la portátil!”, insistió.

“¡¿No se puede?!”, se preguntó Rodrigo desde la zona que comunica la escenografía de Intrusos con la del resto de los programas. “¡¿No tenemos?!“, se desilusionó Adrián.

La comparación entre América y eltrece

Entonces, Lussich remató filoso en plena etapa de renegociación de contratos: “¡En eltrece teníamos!”.

“¿No tenés un cable acá? ¿No tenés cinta bifaz?“, continuó irónico exponiendo la realidad de América.

Al final, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejaron de lado el enojo y volvieron a hacer el programa con normalidad.