Tras su exitoso paso por Uruguay, donde agotaron entradas en el teatro Metro de Montevideo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se encaminan a hacer sus últimas cuatro funciones de Socios al desnudo del 2025.

Desde hace dos años, los conductores de Socios del Espectáculo y ahora de Intrusos brindan al público una propuesta que combina humor, ironía y una mirada sin filtros sobre el mundo de la farándula que tanto conocen.

En este espectáculo, la dupla repasa con picardía los grandes nombres de la televisión argentina, revelando anécdotas desconocidas, mitos y verdades del detrás de escena de los famosos.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich (Foto: Movilpress)

ADRIÁN PALLARES Y RODRIGO LUSSICH HARÁN SUS ÚLTIMAS FUNCIONES DE SOCIOS AL DESNUDO DEL AÑO

Pero además de los chimentos, Socios al desnudo pone el foco en la historia personal y profesional de ambos: cómo se conocieron, cómo se convirtieron en socios y cómo construyeron una amistad que trascendió la pantalla.

Con la impronta que los consagró como animadores de Los escandalones y Las bombas, Pallares y Lussich presentan un show donde el chisme se transforma en un espectáculo teatral: hay canciones, coreografías, risas y guiños al público, en una dinámica que combina el stand up con el sketch televisivo que tanto éxito les brindó en la TV.

Foto: Instagram

Las últimas cuatro fechas son, a saber: 11 de octubre en el Teatro Vera de Corrientes, el 18 de octubre en el Teatro Marín de San Isidro, el 24 de octubre en el Teatro Regina (CABA) a las 20 (la de las 22 está agotada) y 1° de noviembre en el Teatro Roxy – Radio City de Mar del Plata.

