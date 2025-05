Rodrigo Lussich hizo un descargo en Intrusos el último jueves luego de protagonizar un fuerte cruce con Diego Poggi.

El conductor explicó que todo estalló luego de que en su sección ‘Escandalones’ revelaran una supuesta indifelidad del influencer a su pareja, lo que terminó con amenazas y en la Justicia.

“Mostré una serie de posteos de una cuenta de X que para algunos es fake, adjudicándole una historia de infidelidad a Diego Poggi con un participante de Gran Hermano supuestamente, lo digo así porque él lo desmiente, además lo pusimos también al aire”, comenzó contando.

Luego, agregó: “Él no quedó conforme y se puso nervioso a lo largo del día, empezó con un llamado telefónico a Karina Iavícoli, le dijo que éramos unos hijos de p... agarré el teléfono y le expliqué no lo llamé para chequear porque él mismo lo había desmentido”.

Rodrigo Lussich en Intrusos (Foto: captura de América).

“Le dije si quería hacer su descargo y me dijo ‘vos no te vas a colgar de mí’ en un tono de mierda, entonces le corté el teléfono porque a mí no me grita nadie, menos Diego Poggi. Después lo llamó a Adrián”, detalló Lussich.

Por su parte, Pallares sumó: “Me dijo ‘ya llamé a los abogados’, también me llamaron de Telefé. Nuestra charla fue tranquila, tengo que decirlo, pero después siguió con insultos, no a mí, sino que a mi compañero a este programa. No había ninguna mala intención, crecía de una manera que me llamó la atención”.

CÓMO TERMINÓ EL CRUCE DE RODRIGO LUSSICH Y DIEGO POGGI

Luego de que Adrián Pallares contara su parte, Rodrigo Lussich siguió: “Le mande un mensaje, hablamos. Te voy a pedir disculpas por haberme hecho eco de una noticia que vos decis que es fake, asumo esa responsabilidad, hasta ahí llego. Él sin embargo pretendía que yo diga que soy un mentiroso”.

“Terminó con un mensaje de él diciendome que soy una mierda, un mediocre y que como me lo quise levantar en el 2017 él lo iba a contar, me amanazó, como si yo hubiera cometido un delito. Lo que él me reprocha es lo mismo que él hace, perdió la chaveta, para ser mentira es una reacción exagerada”, dijo sin filtros.

Diego Poggi y sus ganas ser padre: Me gustaría ir por el lado de Guille Pfening, la copaternidad con una amiga

Hacia el final, el conductor expresó indignado: “Después lo bloqueo, estuve mal, lo asumo, pero ¿qué te pasa?, ¿amenazarme? ¡Pará! ¿quién te creés que sos? Te fuiste al caraj..., aflojá un poquito. Le siguió escribiendo a Adrián, le dijo que nos iba a defenestrar en LAM".

“Yo me levanté esta mañana y vi lo que dijo en su streaming, siguió puteando y bardeando. Ahora yo me siento tan calumniado e injuriado como él, y si él me hace una causa yo le hago otra, lo hablamos en tribunales, que tarde lo que tenga que tardar”, cerró Rodrigo contundente.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.