Flor Vigna y Mica Viciconte volvieron a verse las caras, pero esta vez lejos de los desafíos de Combate y bajo las luces del ring. El sábado por la noche, las dos figuras se enfrentaron en la segunda pelea estelar de Párense de Manos 3, el evento de boxeo amateur organizado por Luquita Rodríguez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán.

La expectativa era enorme: ambas arrastran una rivalidad histórica desde su paso por el reality de Canal 9 y, en esta ocasión, la competencia se trasladó a los guantes y el cuadrilátero.

Indiana, Allegra y Sienna Cubero en Párense de manos 3 (Foto: Movilpress)

Los Palmeras en el ring de Párense de manos 3 (Foto: Movilpress)

El combate se disputó a tres rounds de dos minutos, con ambas usando casco protector. Desde el arranque, las dos salieron a buscar la pelea, lanzando golpes y tomando el centro del ring. El primer round fue parejo, pero Vigna conectó los golpes más certeros y mostró mayor precisión.

En el segundo asalto, la pelea se volvió más desordenada: hubo muchos agarres, caídas y hasta un codazo de Viciconte que mandó a Vigna al piso. El cansancio empezó a notarse, sobre todo en Mica, pero ninguna bajó la intensidad.

El último round fue el más caliente. Viciconte logró lastimar a Vigna en algunos pasajes, pero los golpes claros escasearon y la pelea se tornó muy ofensiva y trabada. Finalmente, los jueces dieron su veredicto: Flor Vigna ganó por puntos en decisión unánime, sumando así una nueva victoria en su historial boxístico.

No es la primera vez que Vigna se sube al cuadrilátero. Ya había participado en la edición anterior de Párense de Manos, donde venció con comodidad a la colombiana Manuela QM por nocaut técnico en el estadio de Vélez. Su experiencia y temple volvieron a marcar la diferencia frente a una Viciconte que, pese a ser debutante, le presentó batalla y no se la hizo fácil.

Así entró Flor Vigna al ring de Párense de manos 3 (Foto: Movilpress)

Flor Vigna entrando al ring de Párense de manos 3 (Foto: Movilpress)

Flor Vigna y Mica Viciconte en el ring de Párense de manos 3 (Foto: Movilpress)

Las hijas de Fabián Cubero acompañaron a Mica Viciconte al ring de Párense de manos 3 (Foto: Movilpress)

Mica Viciconte entrando al ring de Párense de manos 3 (Foto: Movilpress)

