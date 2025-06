Luego de las especulaciones que surgieron tras la sorpresiva renuncia de Flor Vigna al reality chileno Mundos Opuestos, Mica Viciconte no le esquivó a las consultas sobre este tema y fue contundente al dar a conocer su opinión.

“Considero que Flor sí tiene talento y, de todas maneras, la convocaron, o sea, algo le vieron, Si no, no te convocan”, comenzó diciendo Mica, que tiempo atrás, tuvo un fuerte enfrentamiento con su excompañera en Combate, pero que lograron limar asperezas y tener una buena relación.

“Después, cómo le fue en el rating no lo vi. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Chile y a mí me encantó. Y no considero que uno va a buscar fama, uno va a trabajar y ha abierto otras puertas”, agregó en la nota que dio a Intrusos.

Foto: Captura (América)

Y cerró: “Me parece un pensamiento medio básico. Cuando estuve allá, me trataron re bien, me encantó. Estuve a punto de vivir y después, bueno, por una cosa u otra, porque no me acostumbré, volví.

Foto: Instagram (@florivigna)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MARCELA TAURO CONFIRMÓ QUE LUCIANO CASTRO LE ERA INFIEL A FLOR VIGNA

En medio del escándalo que sigue tocando de cerca a Luciano Castro, Griselda Siciliani y Sabrina Rojas, Marcela Tauro sorprendió a todo el panel de Intrusos (el programa que conduce Flor de la Ve por Intrusos) al confirmar que el actor le fue infiel a Flor Vigna, con quien salió antes de comenzar una nueva historia de amor con la actriz.

“A esta altura de mi vida, yo no me metería con Luciano Castro, ¿qué querés de diga? Pero las chicas se meten, obviamente”, comenzó diciendo Marcela, contundente, sobre la fama del galán y su historial amoroso.

“Después de haber visto a Sabrina Rojas acá, cómo esa mujer se inmoló cuando se filtró esa foto famosa, ya ahí nadie puede involucrarse, ni Siciliani. Porque esa chica se inmoló por ese hombre, ya casi separándose, y lo perdonó, y un montón de cosas, agregó.

Foto: Captura (América)

“Y vino a dar la cara a ella, no él, porque ella sabía que lo podía defender porque si él hablaba, se perjudicaba”, siguió,defendiendo a la exesposa de Luciano, con quien tiene a sus hijos Fausto y Esperanza. Y cerró, picante: “Lo dije siempre yo. Cuando Luciano estaba con Flor Vigna, a mí me consta que él estaba viéndose o histeriqueándose con Sabrina Rojas”.