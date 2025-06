La explosiva renuncia de Flor Vigna al reality Mundos Opuestos, programa que se grabó en Perú y lo televisa Chile, rebotó en la TV argentina y en Pasó en América opinaron a fondo de lo sucedido.

Sabrina Rojas, quien supo tener un vínculo cercano con la artista cuando Flor era la novia de su ex Luciano Castro, analizó a fondo el accionar de Vigna y habló con contundencia.

Foto: captura de pantalla de América, Pasó en América.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS DE FLOR VIGNA Y SU ESCANDALOSA RENUNCIA AL REALITY CHILENO

Natalie Weber: -Es verdad que ella es la chica reality, pero también abandonó muchos. De los últimos dos Bailando se fue.

Sabrina Rojas: -Sí, pero sabés por qué se fue, porque los últimos dos Bailando ella ya era figura y fue más como hacerle un favor. La postura de ella era “arreglo un par de galas porque quiero mostrar mi música y me voy”. No porque haya quedado eliminada.

Weber: -Pero está mal, porque no te tomás el certamen con seriedad.

Rojas: -Sí, eso a Marcelo Tinelli no le gustaba.

Martín Salwe: -Ella hace Combate, gana Combate.

Weber: -La rompió toda en Combate, fue mucho mejor que Mica Viciconte.

Salwe: -Después la llaman del Bailando, lo gana con Pedro Alfonso. Después lo gana por segunda vez con el bailarín Gonzalo Gerber.

Rojas: -Yo creo que es una mujer tan talentosa con su cuerpo, que todo lo que sea poner el cuerpo, no tiene competencia. Es muy espectacular bailando. En Combate no la vi, pero sé que es muy buena en todo lo que tiene que ver con lo físico. Y en lo emocional, cuando se juega con lo emocional, ella no puede.

Weber: -Para mí ella no sabe manejar la fama. Porque en todo lo que hace artísticamente es buena. Después se le complica cuando es algo de su vida privada o mediático.

Rojas: -En el último Bailando se desbordó. Tuvo peleas con Lourdes Sánchez.

Weber: -Igual no le creo tanto que se tan zen, porque cuando te tiene que cantar las cuarenta y la tiene que pudrir, como la pudrió en el Bailando, también lo hace. No se banca el vuelto.

Rojas: -A veces ella tira para ser picante y cuando se la devuelven, lo sufre. La hemos visto sufrir por cosas que ella misma inició. Pero es buena mina.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.