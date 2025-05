Luego de una jornada intensa de trabajo, Sabrina Rojas fue a hacer su programa nocturno a América junto a Augusto “Tartu” Tartúfoli y se descompensó en vivo.

Anticipándose al malestar, la conductora descolocó a su compañero al decirle que tenía que retirarse un momento del aire en Pasó en América.

“Necesito ir al baño, ¿puedo? Ya vengo, ya vengo”, dijo Sabrina, ante un Tartu completamente desconcertado.

Al ver que Rojas no había ido al baño y que la estaban asistiendo detrás de cámara, el conductor expresó: “¿Esto es real? Está Sabri ahí... Le bajó la presión”.

“Me asusté un poquito”, asumió Tartu, preocupado por la salud de su colega.

SABRINA ROJAS VOLVIÓ AL PROGRAMA TRAS DESCOMPENSARSE EN VIVO

Luego de estar 15 minutos fuera del vivo, Sabrina Rojas se reincorporó al programa y explicó lo sucedido: “Volví, pero no quiere decir que no tenga que volver a salir. Estoy con la presión un poquito baja. Metí la excusa de que me estaba haciendo pis, pero estoy con la presión baja”.

“Es que hoy fue un día intenso”, le contestó Tartu. Y Rojas asintió: “Hoy fue un día largo. No estoy embarazada. Lechu, quedate tranquilo… Hoy voy a estar más de espectadora”.

