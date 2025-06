En medio de escandalosas versiones, Flor Vigna habló con Ciudad Magazine de su sorpresiva renuncia al reality Mundos Opuestos, programa que se grabó en Perú y lo televisa Chile.

Antes del estreno que tuvo fecha el 1 de junio, salió a la luz un adelanto del reality y un video en el que Flor fue duramente juzgada por sus competidores, quienes la acusaron de ser “falsa buenas vibras” y “busca fama”.

“Las argentinas cruzan la frontera en busca de fama”, le dijo un jugador a la artista, quebrándola emocionalmente.

En plena crisis de angustia y llanto, Flor se paró y plantó su indeclinable renuncia, luego de una seguidilla de malestares.

TODA LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DE FLOR VIGNA AL REALITY MUNDOS OPUESTOS

-Flor, ¿por qué renunciaste al reality Mundos Opuestos?

-Aún no puedo decir nada por confidencialidad, pero quiero aclarar que estuve tres semanas, no tres días como dijeron. Me volví a Argentina por un problema de salud de mi viejo, que por suerte ya está en casa con nosotros.

-La versión de que tuviste problemas con la producción porque, entre otras cosas, te exigía que te vincules sentimentalmente con otros participantes, y la versión de mala relación con tus compañeros de reality, ¿son falsas?

-Ese reality no era mi lugar. No me gusta discutir ni los falsos amores. Sí me gusta la parte artística y los juegos de competición física.

-¿Tomaste el trabajo con una ilusión y no terminó siendo lo que esperabas?

-Se ganaba mucha plata y mucha fama en poco tiempo, pero no tenía nada que ver con mis valores.

