Atrás parece haber quedado la rivalidad que había nacido entre Mica Viciconte y Flor Vigna una década atrás, cuando eran participantes de Combate, el programa de elnueve.

Así quedó reflejado en el video que compartió la cantante en Instagram Stories donde se la ve a la cantante entrenando junto a la pareja de Fabián Cubero (con quien tiene a su hijo, Luca) para una pelea de boxeo.

Así fue el imperdible ida y vuelta de Mica y Flor en plena rutina:

Mica: -¡Huevo, huevo, huevo, huevo!

Flor: -No, bolu… es campeona la otra. La con… de la lora.

M: -Que me importa, la presión la tiene ella. ¡Vamos! Dale, dale, dale. ¿Te tiene miedo?

F: No, yo le tengo miedo.

M: -¡No sirve!

FUERTE RECONOCIMIENTO DE FLOR VIGNA A MICA VICICONTE TRAS SUS AÑOS DE RIVALIDAD

A nueve años de conocer a Mica Viciconte en Combate, Flor Vigna habló a fondo (en marzo de 2023) de la rivalidad que supo tener con su colega en el reality, que las llevó a enemistarse en la vida real hasta que llegó el momento de los valiosos reconocimientos.

“Si bien el programa se llamaba Combate, estaba lo pasional del equipo. A mis mejores amigos los conocí ahí. A mí la gente me decía: ‘¿La rivalidad con Mica era mentira?’’. Y no, Mica era una competidora exquisita adentro y es una de las personas que más me ayudó a madurar mucho mi personalidad”, comenzó diciendo Flor en Vivo para vos, por elnueve.

“Porque yo por querer ser correcta pasaba a ser obediente y de obediente a sumisa. Y eso me pasaba en muchos laburos, en la secundaria. Yo acataba las órdenes. Y Mica era un soldado. Ella decía ‘esto es injusto’”, continuó.

Flor Vigna: “Yo todos los días me levantaba para ganarle, y ella me hacía ganar a mí misma. Mica, te debo mucho”.

Y cerró, a corazón abierto: “Mucha gente me ha enseñado en mi vocación, pero ella fue la primera. Aunque yo al principio pensaba que era la mala de la película, con el tiempo, eso quedó atrás. Mica es como un ex para mí. Viví cosas muy profundas con ella. Yo todos los días me levantaba para ganarle, y ella me hacía ganar a mí misma. Mica, te debo mucho”.