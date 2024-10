Flor Vigna es muy activa en redes sociales y suele compartir con sus seguidores todos los aspectos de su vida profesional, así como algunos de su vida privada.

En esta oportunidad, la artista les contó a sus fans el difícil momento personal que está atravesando, en relación a la pérdida de su abuelo.

EL FUERTE POSTEO DE FLOR VIGNA POR LA MUERTE DE SU ABUELO

“Se fue mi abuelo. El único que me quedaba. El que me crió a cosquillas y me enseñó a jugar a las cartas. Mi favorito. Veo a mi familia dolida pero unida. Qué rápido se pasa la vida... cómo me gustaría dar la mía para que algunos sean eternos”, comenzó contando.

“Qué rápido es todo, quiero parar un poco el tiempo y no sé cómo, él pasa y pasa... Me repito: vivir es urgente. Y por vivir me refiero a AMAR mucho a los nuestros y JUGÁRNOSLA por lo que queremos, total esto es un ratito y no nos llevamos nada material de acá”, concluyó su texto sobre la foto en la que se ve el coche fúnebre.