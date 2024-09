Con un conjunto sastrero total black y con una pechera de perlas que le daba un toque sofisticado y súper original a su look, Mica Viciconte deslumbró en la alfombra azul de los Martín Fierro 2024.

En esta oportunidad, Ariel en su Salsa, programa en el cual ella es panelista, estaba nominado como Mejor programa de Gastronomía.

Antes de ingresar al salón donde se iba a desarrollar la ceremonia, Mica Viciconte habló en exclusiva con Ciudad.

Respondió si alguna vez soñó con este presente profesional cuando empezó su carrera en los medios siendo una chica “Combate”, y reveló si desea algún día tener una buena relación con Nicole Neumann, la ex de su pareja, Fabián Cubero.

MICA VICICONTE, ÍNTIMA SOBRE SU CARRERA, SU FAMILIA ENSAMBLADA CON FABIÁN CUBERO Y LA TENSA RELACIÓN CON NICOLE NEUMANN

- Cuando eras una chica “Combate”, ¿te imaginabas llegar hasta acá, estar nominada en los Martín Fierro, ahora ser panelista de un programa tan importante?

- No, nunca me imaginé. No. Siempre mi objetivo era trabajar y hacer lo que me gustaba, o trabajar de algo y pasarla bien.

- ¿Alguna cábala para esta noche?

- No, no. ¿Sabes que me lo preguntaba? Pero no tengo cábalas.

Mica Viciconte (Fotos: Movilpress)

- ¿Que se dé?

- Si no se da, no se da, y se da, buenísimo.

“El respeto se gana, el compañerismo, la empatía. Yo, como familia, estoy unida. Estoy bien, duermo tranquila. Así que, con eso, yo estoy súper feliz”.

- Es una pregunta inevitable preguntarte por tu familia, una familia que está creciendo, un adolescente (Indiana Cubero) que está eligiendo reestablecer el vínculo con su mamá (Nicole Neumann), que se está uniendo a sus padres, a esas familias ensambladas que cada uno de los dos formó...

¿Cómo es que lo manejan los adultos? ¿Cuándo va a haber una chance en la que los adultos también puedan unirse?

- Me parece que no sé… no se trata para mí de unir o no unir. Me parece que el respeto se gana, el compañerismo, la empatía. Yo, como familia, estoy unida. Estoy bien, duermo tranquila. Así que, con eso, yo estoy súper feliz.

Indiana Cubero y su hermana Allegra abandonaron a su mamá en los Martín Fierro para ir a saludar a Mica Viciconte. (Foto: instagram/cubero.indiana)

- ¿No es un deseo tuyo?

- No.

- ¿No es una cosa que anheles para estar todos tranquilos?

- No, no deseo. No anhelo nada.