Flor Vigna, una de las estrellas de Párense de Manos 3, hizo el último pesaje y acusó 62,800 kilos (con un inicial de 62), mientras que su contrincante, Mica Viciconte, pesó 62,300, con un inicial de 64.

Ambas competirán en Párense de Manos 3, que se desarrollará en el estadio de Huracán este 20 de diciembre.

La tercera edición, organizada por Luquita Rodríguez, será transmitida en vivo por su canal de Kick y por Telefe.

Así fue el pesaje de Mica Viciconte. Video: X @ParenseDeManos

Así fue el pesaje de Flor Vigna. Video: X @ParenseDeManos

Párense de Manos 3: cronograma completo

La acción arranca temprano: las puertas del estadio se abrirán a las 16, y desde las 16.30 ya se podrá seguir la transmisión en vivo. A las 17, la alfombra roja recibirá a los invitados y figuras del streaming, mientras que la apertura oficial será a las 17.45 con la presentación de los conductores.

Párense de Manos III

El plato fuerte, por supuesto, serán las 11 peleas que enfrentarán a streamers, influencers y figuras del mundo digital. Además, habrá tres shows musicales.

Este es el cronograma confirmado:

16:00 – Apertura de puertas

16:30 – Comienza la transmisión + DJ Set Vica Bah

17:00 – Alfombra roja

17:40 – Video opening

17:45 – Inicio del evento

18:00 – Monzón vs. Bonavena

18:30 – Vigna vs. Viciconte

19:00 – Show Un Poco de Ruido

19:20 – Pérez vs. Jove

19:50 – Dairi vs. Espe

20:15 – Show Lit Killah

20:30 – Gabino vs. Banks

21:00 – Coty vs. Carito

21:30 – Show de Tussiwarriors

21:50 – Mernuel vs. Cosmic Kid

22:20 – Grego vs. Goncho

22:50 – Show de Gaspar Benegas

23:10 – Perxitaa vs. Cocker

23:40 – Video homenaje (Himno Argentino)

23:50 – Pepi vs. Maravilla

00:30 – Gero vs. Mazza

01:00 – Cierre de transmisión

Actuaciones especiales en Párense de manos 3

Además de los combates, la noche contará con presentaciones en vivo de artistas como Lit Killah, Gaspar Benegas y los Tussiwarriors.