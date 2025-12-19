Flor Vigna, una de las estrellas de Párense de Manos 3, hizo el último pesaje y acusó 62,800 kilos (con un inicial de 62), mientras que su contrincante, Mica Viciconte, pesó 62,300, con un inicial de 64.
Ambas competirán en Párense de Manos 3, que se desarrollará en el estadio de Huracán este 20 de diciembre.
La tercera edición, organizada por Luquita Rodríguez, será transmitida en vivo por su canal de Kick y por Telefe.
Párense de Manos 3: cronograma completo
La acción arranca temprano: las puertas del estadio se abrirán a las 16, y desde las 16.30 ya se podrá seguir la transmisión en vivo. A las 17, la alfombra roja recibirá a los invitados y figuras del streaming, mientras que la apertura oficial será a las 17.45 con la presentación de los conductores.
El plato fuerte, por supuesto, serán las 11 peleas que enfrentarán a streamers, influencers y figuras del mundo digital. Además, habrá tres shows musicales.
Este es el cronograma confirmado:
- 16:00 – Apertura de puertas
- 16:30 – Comienza la transmisión + DJ Set Vica Bah
- 17:00 – Alfombra roja
- 17:40 – Video opening
- 17:45 – Inicio del evento
- 18:00 – Monzón vs. Bonavena
- 18:30 – Vigna vs. Viciconte
- 19:00 – Show Un Poco de Ruido
- 19:20 – Pérez vs. Jove
- 19:50 – Dairi vs. Espe
- 20:15 – Show Lit Killah
- 20:30 – Gabino vs. Banks
- 21:00 – Coty vs. Carito
- 21:30 – Show de Tussiwarriors
- 21:50 – Mernuel vs. Cosmic Kid
- 22:20 – Grego vs. Goncho
- 22:50 – Show de Gaspar Benegas
- 23:10 – Perxitaa vs. Cocker
- 23:40 – Video homenaje (Himno Argentino)
- 23:50 – Pepi vs. Maravilla
- 00:30 – Gero vs. Mazza
- 01:00 – Cierre de transmisión
Actuaciones especiales en Párense de manos 3
Además de los combates, la noche contará con presentaciones en vivo de artistas como Lit Killah, Gaspar Benegas y los Tussiwarriors.