La cuenta regresiva ya está en marcha para Párense de Manos III, el evento que promete ser uno de los grandes espectáculos del año y que se realizará este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Con una fuerte expectativa del público, desde la organización dieron a conocer el cronograma oficial para que nadie se pierda ningún detalle de la jornada.

Según informaron a través de las redes oficiales del evento, la apertura de puertas será a las 16:00 horas, con la recomendación de llegar con tiempo y respetar la puerta asignada para garantizar un ingreso ordenado. Media hora más tarde, a las 16:30, comenzará la transmisión en streaming, mientras que desde las 17:00 se desarrollará la tradicional alfombra roja, que también será televisada por Telefe.

Párense de Manos III: horario, combates y cómo ver en vivo el evento del año. Crédito: X

A QUÉ HORA SERÁ LA PELEA

El plato fuerte llegará a partir de las 17:45, cuando se presenten los hosts del evento, y desde las 18:00 darán inicio los combates, que incluyen cruces muy esperados como Monzón vs. Bonavena, Vigna vs. Viciconte, Coty vs. Carrito, Mernuel vs. Cosmic Kid y Grego vs. Goncho, entre otros. Además, la velada contará con shows musicales en vivo a lo largo de la noche.

Desde la organización confirmaron que aún quedan últimas entradas disponibles, que pueden adquirirse a través de TuEntrada y los canales oficiales. Para quienes no puedan asistir de manera presencial, Párense de Manos III podrá seguirse en vivo por Kick, en el canal de Luquita Rodríguez, y también por la pantalla de Telefe.

“Los esperamos a todos para vivir juntos el evento del año”, expresaron desde la producción, en la previa de una jornada que combinará deporte, streaming y entretenimiento a gran escala.