Las elecciones 2025 estarán marcadas, entre otras cosas, por la presencia de famosos como Virginia Gallardo, Larry de Clay, Evelyn Von Brocke, Karen Reichardt, el Turco García y Sergio “Tronco” Figliuolo, entre otros. Jorge Porcel Jr. anunció que se bajaba de su candidatura.

Si bien cada caso tiene su particularidad, algunos de ellos son más llamativos que otros, como el de Reichardt, que irá segunda en la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, incluso por encima de grandes apellidos del mundo político.

ELECCIONES 2025: QUÉ FAMOSOS ESTÁN EN LAS LISTAS

La primera en anunciar formalmente su incursión fue Evelyn Von Brocke, quien dejó atrás su etapa televisiva para integrarse al equipo de Gustavo Posse.

El exintendente de San Isidro presentó una propuesta vecinal bajo el nombre Acción Vecinal San Isidro es Distinto y convocó a la periodista como candidata a concejala en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Otro nombre que llamó la atención es el de Karen Reichardt. La actriz se incorporó a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, dentro de la boleta encabezada por José Luis Espert.

En el terreno deportivo, Claudio “El Turco” García, exfutbolista de Racing y la Selección Argentina, confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires dentro del partido Integrar, liderado por el exlegislador Daniel Amoroso. García ya había incursionado en la política partidaria y ahora busca consolidar un lugar en el Congreso.

El humorista Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, también se suma a la contienda. Con pasado como concejal en Escobar, ahora será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista que encabeza Santiago Cúneo.

Una de las sorpresas más fuertes fue la confirmación de Virginia Gallardo como primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes.

El regreso de Jorge Porcel Jr. también dio que hablar. Tras años de bajo perfil y apariciones esporádicas en los medios, el hijo del recordado comediante acordó ser tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires dentro del partido Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta. Pero anunció su retiro de la candidatura.

Por último, se confirmó que Sergio “Tronco” Figliuolo, periodista de Neura y compañero de Alejandro Fantino, ocupa el puesto número 11 en la boleta de La Libertad Avanza que encabeza José Luis Espert.