Marcelo Tinelli atraviesa desde hace varios meses una fuerte turbulencia entre deudas y conflictos familiares.

Sin embargo, luego de un tenso cruce con su hija Juanita, en el que intercedieron Micaela y Candelaria, hubo reencuentro.

Este jueves, el conductor publicó una foto en su cuenta de Instagram junto con el Tirri, Mica y Cande.

TINELLI POSÓ CON MICAELA, CANDELARIA Y EL TIRRI

En su cuenta de Instagram, Marcelo Tinelli publicó una historia con una foto con el Tirri, Candelaria y Micaela en lo que parecía ser un set de grabación.

Marcelo Tinelli se reencontró con su familia y el Tirri: la foto| Créditos: Instagram @marcelotinelli

En el posteo, el empresario escribió: “Hoy nos volvimos a juntar y estoy muy feliz. Los amo”.