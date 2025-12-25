Guillermina Valdés sorprendió al recordar un episodio extremo que vivió hace algunos años, cuando los periodistas la descubrieron, en marzo de 2023, visitando la casa del futbolista Javier García.

En medio de la tensión y el apuro por evitar las cámaras, sufrió una fuerte caída que le provocó una fractura. “Me rompí la nariz”, dijo en La mañana de Moria sin dramatizar, pero dejando en evidencia la gravedad del episodio.

A pesar del dolor y del sangrado, decidió no acudir de inmediato a un centro médico por miedo a volver a cruzarse con la prensa. “Estuve varios días con un sangrado terrible sin ir a atenderme porque me daba miedo que me vean”, confesó.

Guillermina Valdés el día que fue sorprendida por las cámaras con Javi García.

POR QUÉ GUILLERMINA VALDÉS SE FRACTURÓ LA NARIZ

Con el paso del tiempo, Valdés aseguró haber hecho un cambio interno profundo. Hoy, mira esa etapa con distancia y aprendizaje. “No hay que escaparse, menos por una foto”, reflexionó.

Guillermina Valdés y Javier García.

Durante la entrevista con Moria Casán, la empresaria y modelo habló sin filtros sobre el impacto que tuvo la exposición constante en su vida privada, sobre todo cuando se separó de Marcelo Tinelli.

“Soy fóbica a la exposición”, reconoció al aire.

EL ENOJO DE GUILLERMINA VALDÉS CON JAVI GARCÍA

Días después de aquel episodio en el que lo descubrieron in fraganti con Guillermina, Javi García hizo un desafortunado comentario ante las cámaras de LAM (América): “Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, apuntó.

Guillermina Valdés terminó mal con Javi García

Molesta por esas palabras, Valdés fue tajante al ser consultada por un notero de LAM: “Es una aclaración rara, aparte no sería el caso. Pero está todo bien”, zanjó.