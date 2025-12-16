Moria Casán sorprendió a Guillermina Valdés en vivo con un comentario sobre su rostro. La conductora de La mañana con Moria entrevistó a la actriz a las 9 de la mañana y, al verla en cámara, no pudo evitar hacer una observación al aire.

“¡No puedo creer lo que es tu cara a la mañana, nena! ¡Qué belleza!”, le dijo la One a Guillermina.

El inesperado comentario de Moria Casán a Guillermina Valdés sobre su cara (captura de eltrece)

Impactada por su aspecto, Casán agregó: “Yo sé que tenés una piel impresionante, que tenés cuidados, pero la belleza está. Hermosa”.

“Gracias, mi amor”, le respondió Valdés, quien dialogó con la diva para hablar de El divorcio del año, la obra con la que hará temporada teatral en Buenos Aires a partir de enero.

Moria Casán vio a Lissa Vera recién levantada y su reacción fue tremenda

No es la primera vez que Moria repara en la imagen de una figura al aire. En noviembre, la conductora entrevistó a Lissa Vera por Zoom y se sorprendió al verla en pantalla.

“Hola, Lissa, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Me asustó un poquitito verte así. Digo: ‘la desperté’. Está estresada”, comentó la One.

Rápidamente, la diva bajó un cambio y la llenó de cariño: “Está muy bien que salgas como se te canta. ¡Me muero! Te quiero”.