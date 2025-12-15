El día después de la entrega de los Martín Fierro de Streaming 2025 dejó mucha tela para cortar. Y si hay alguien que no se calla nada, esa es Moria Casán.

La One analizó la ceremonia junto a Luis Ventura, presidente de Aptra, y no dudó en disparar munición gruesa contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Durante un móvil en su programa, Moria fue directa: “Como señora mayor, que puede ser la abuela, pienso que él, del chico que yo conocí, está un poco… no sé si agrandado, medio endiosado. Obviamente se ha convertido en un empresario muy notable”, lanzó, dejando en claro que el conductor de Luzu TV cambió mucho desde sus inicios.

La One no escatimó en palabras contra la pareja del momento, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.

Pero la cosa no quedó ahí. La One también apuntó contra Flor Jazmín Peña por una frase que no le cayó nada bien: “El otro día escuché que su novia dijo, tiene que decir lo que se le dé la gana porque es el líder del canal (Luzu). Me pareció un poquito soberbia la novia. ¿Qué dirán Del Moro, Marley, Iván de Pineda, todos los que están hace años?”, cuestionó, comparando a Occhiato con figuras históricas de la televisión.

Moria, fiel a su estilo filoso, le dedicó una sugerencia picante a Flor: “La chica puede estar enamorada y todo, pero ‘mi novio puede decir lo que quiere porque es el líder del canal’. Perdón, hacé la posición de yoga y meté la cabeza para abajo a ver si te va la sangre, bebé”.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña (Foto: Movilpress)

“¿Dónde está el barrio?”: la crítica de Moria Casán a Occhiato y Flor Jazmín Peña

La conductora fue más allá y puso en duda el “liderazgo” de Occhiato: “¿Cómo líder? ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el rioba, papito? Bueno, más allá de todo eso, yo creo que con el tiempo se van a ir ubicando”, sentenció, dejando entrever que la fama puede marear a cualquiera.

En medio del debate, Luis Ventura sumó leña al fuego con una pregunta filosa: “¿Cuántas estrellas fugaces se estrellaron?”. Moria recogió el guante y cerró con una reflexión contundente: “Está aprendiendo también a manejar su juventud, el dinero, las goces del éxito y todo lo que le soplan al oído. Les falta humildad. Están subidos a unicornios que ni existen y yo lo que veo en los demás es una cosa más tranqui”.

Nico Occhiato y el staff de Luzu TV (Foto: Movilpress)

El detrás de escena de una gala caliente

La entrega de los Martín Fierro de Streaming 2025 dejó varias perlitas, pero sin dudas el foco estuvo puesto en la actitud de Occhiato y Flor Jazmín Peña, que no pasaron desapercibidos para Moria Casán. La One, fiel a su estilo, no tuvo filtro y dejó en claro que, para ella, a la pareja del momento “le falta humildad” y que la fama puede ser un arma de doble filo.