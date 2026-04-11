Las recientes declaraciones de Marcelo Polino volvieron a poner en el centro de la escena a Marcelo Tinelli y su ausencia en la televisión. Sin rodeos, el periodista salió a respaldarlo y aseguró que su regreso es clave para el presente del medio.

Invitado al ciclo de Ariel Tarico en Todo Noticias, Polino fue contundente al referirse a la trayectoria del conductor. “Es un gran conductor, se merece una vuelta”, expresó, destacando su impacto en la industria durante décadas.

Además, remarcó el rol que tuvo en la generación de trabajo dentro del medio: “Fue la persona que por 30 años lideró el rating del país y nos dio trabajo a muchísimas personas”, afirmó.

En su análisis, el periodista también hizo mención a los momentos más complejos que atravesó Tinelli en los últimos años.

“Tuvo traspié en lo empresarial y hay gente que salió a pegarle”, señaló, en referencia a las críticas que recibió por sus proyectos fuera de la pantalla.

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

“LA TELEVISIÓN LO NECESITA”: EL PEDIDO DE SU REGRESO

Lejos de quedarse solo en el reconocimiento, Marcelo Polino fue directo con su postura: “Tiene que volver a la tele. Es una figura necesaria”, insistió, marcando la falta de grandes líderes en la televisión actual.

En el cierre, el periodista amplió su mirada y comparó la situación de Tinelli con la de otro referente del medio.

“Me pasó lo mismo con Mario Pergolini, son personajones de este país”, concluyó.