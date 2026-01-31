Marcelo Polino vivió una noche inolvidable en Mar del Plata al celebrar su cumpleaños en plena función del show de Fátima Flórez, en el Teatro Roxi Radio City. El periodista fue sorprendido sobre el escenario y también detrás de escena, rodeado de amigos, artistas y parte del elenco que forma parte de la exitosa temporada teatral.

Las imágenes del festejo muestran al comunicador brindando con champagne junto a la actriz, quien interrumpió el espectáculo para homenajearlo frente al público. En el escenario, la humorista apareció con un look deslumbrante y una torta de cumpleaños, mientras los bailarines acompañaban el momento con aplausos y sonrisas, generando una ovación en la sala.

Marcelo Polino cumplió años y lo celebró en el teatro con Fátima Flórez, su elenco y el público (Foto: RS Fotos).

Luego de la función, el festejo continuó en un clima más íntimo pero igual de festivo. Sobre una mesa decorada especialmente para la ocasión, no faltaron las tortas, las velas y las copas en alto. Polino posó feliz junto a un numeroso grupo de amigos y miembros del staff del espectáculo, celebrando un nuevo año de vida en una de las plazas teatrales más importantes del país.

Marcelo Polino cumplió años y lo celebró en el teatro con Fátima Flórez, su elenco y el público (Foto: RS Fotos).

LAS FOTOS DEL FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE MARCELO POLINO EN EL SHOW DE FÁTIMA FLÓREZ

Marcelo Polino cumplió años y lo celebró en el teatro con Fátima Flórez, su elenco y el público (Foto: RS Fotos).

Marcelo Polino cumplió años y lo celebró en el teatro con Fátima Flórez, su elenco y el público (Foto: RS Fotos).

Marcelo Polino cumplió años y lo celebró en el teatro con Fátima Flórez, su elenco y el público (Foto: RS Fotos).

Marcelo Polino cumplió años y lo celebró en el teatro con Fátima Flórez, su elenco y el público (Foto: RS Fotos).

Marcelo Polino cumplió años y lo celebró en el teatro con Fátima Flórez, su elenco y el público (Foto: RS Fotos).

Fotos: RS Fotos.