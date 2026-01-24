Luego de que reflotara la polémica por el "mal olor" de la China Suárez, rumor que instaló Wanda Nara en el 2021 cuando estalló el Wanda Gate por los supuestos dichos de Mauro Icardi sobre el encuentro en París, las redes sociales estallaron y se viralizó un video vintage en el que Marcelo Polino hacía referencia a su higiene.

Fue en su paso por el programa de C5N, Viva la Tarde, emitido desde el 2014 al 2016, con la conducción de Nicolás Magaldi; allí el periodista contó la mala experiencia que tuvo con Nara: “Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro".

Marcelo Polino en Viva la Tarde (Foto: captura de C5N).

“Yo un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’, venía unas ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista. En el teatro Candileja de Carlos Paz pasó eso”, dijo en ese momento Polino en el vivo.

MAXI LÓPEZ HABLÓ DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS MENORES EN LOS CONFLICTOS DE PADRES

En diálogo con el programa de América, Maxi López fue directo al hablar del impacto que estos conflictos tienen en los hijos: “Yo recomiendo la tranquilidad, porque después los chicos son los que peor la pasan, son los primeros damnificados, entonces ojalá lo puedan solucionar”.

Maxi López habló en Intrusos (Foto: captura de América).

Además, el exfutoblista destacó el gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi: “Por ahí quiere arreglar las cosas, no lo sé, no lo hablé, pero me parece que al final está bueno por las nenas”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.