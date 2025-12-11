El programa Intrusos reveló que Marcelo Polino habría sido tentado para conducir Bendita, el histórico ciclo de El Nueve. Y en charla con el periodista Juan Etchegoyen, Polino reconoció el ofrecimiento.

La negociación estaría avanzada, anunciaron, y el desembarco de Polino en Bendita , en reemplazo de Beto Casella, sería una de las grandes apuestas para la próxima temporada.

MARCELO POLINO, UN CAMBIO RADICAL PARA BENDITA

El periodista no formó parte del programa en el pasado, por lo que su llegada marcaría un giro significativo en la clásica dinámica del envío.

Marcelo Polino en el estreno de Ellas son Tango (Foto: Movilpress).

El estilo de Marcelo Polino —directo, polémico y con años de experiencia en medios— podría aportar una mirada renovada al formato de Bendita, que se mantiene al aire desde hace años como uno de los referentes del humor político y social en la televisión argentina.

Por el momento, Polino no se pronunció públicamente sobre la propuesta, manteniendo el misterio sobre su futuro televisivo.