Durante la última emisión de Los 8 escalones, Pampita comenzó a leer una pregunta y funcionó como disparador para que Marcelo Polino contara una fuerte experiencia paranormal vivida el día que murió su mamá.

“Según una encuesta del Pew Research Center realizada en 2023, ¿qué porcentaje de estadounidenses afirmó que se ha encontrado personalmente con un espíritu o una fuerza espiritual invisible?”, preguntó la conductora.

Enseguida, agregó: “¿Alguien se encontró con alguno acá?”, a lo que Guillermo, otro participante, le dijo que sí y luego dio detalles de su encuentro. Pero fue Marcelo Polino quien profundizó.

Pampita en Los 8 Escalones (Foto: captura de eltrece).

EXPERIENCIA PARANORMAL DE MARCELO POLINO

El jurado de Los 8 escalones brindó detalles acerca de un hecho que fue resonante en su vida y así lo relató.

Marcelo Polino / Fuente: Instagram

“No tuve una presencia, pero sí tuve un hecho paranormal muy significativo. Mi mamá cuidaba el parque de mi casa, falleció, había plantado un jazmín, no era la época de jazmines y el día del fallecimiento de mi mamá se abrió por única vez la flor, después se marchitó y nunca más volvió a florecer”, contó el periodista.