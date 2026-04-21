En una noche cargada de emoción y figuras del espectáculo, Moria Casán fue homenajeada con un musical inspirado en su vida en el emblemático Palacio Paz.

La presentación incluyó una conferencia de prensa donde la diva, fiel a su estilo, combinó humor, sensibilidad y reflexiones profundas.

Mshow (de lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine), mostró el informe del evento y la conferencia de prensa que La One dio para los medios.

Entre los asistentes destacados estuvieron Fito Páez y Sofía Gala, quienes se mostraron cercanos y afectuosos con la artista.

Moria Casán, homenajeada en el Palacio Libertad (Foto: Movilpress)

“Somos muy amigos de hace años, él es un amigo de la familia”, contó Moria sobre el músico rosarino, y reveló una frase que la marcó: “Me dijo ‘Moria, vos sos libertad’”.

La emoción de su familia: lágrimas y orgullo

Uno de los momentos más conmovedores de la noche tuvo que ver con la reacción de sus nietos, quienes presenciaron el homenaje sin saber con qué se iban a encontrar.

Moria Casán con Pampito y Facundo Estevez (Foto: Movilpress)

“Me di vuelta un par de veces, no lo podían creer”, relató Moria. En particular, destacó la emoción de Elena: “Lloró mucho, me abrazó… estaba muy emocionada”.

Moria Casán, homenajeada en el Palacio Libertad (Foto: Movilpress)

También mencionó a Dante, a quien describió como “divino”, feliz y entusiasmado con el espectáculo.

Fito Páez y Sofía Gala fueron a ver el homenaje a Moria (Foto: Movilpress)

La artista remarcó el vínculo cercano que mantiene con su familia, quienes la acompañan siempre que pueden a sus eventos.

Moria Casán, homenajeada en el Palacio Libertad (Foto: Movilpress)

El mensaje de Moria Casán para los jóvenes

Más allá del homenaje, uno de los ejes más fuertes de la conferencia fue el mensaje que dejó para las nuevas generaciones.

“Que sepan que se los quiere”, expresó con firmeza, y apuntó contra una cultura que muchas veces genera descarte o frustración. También pidió que no se dejen afectar por el bullying ni por los obstáculos.

Su consejo principal fue claro:“Que no renuncien nunca a lo que sienten, a ser ellos mismos. Eso es lo más difícil, pero con eso se gana mucho”.

Además, reflexionó sobre la complejidad de la adolescencia y la juventud: “Es una etapa conflictiva, no sos adulto pero tampoco sos chico. Hay desconcierto, pero hay que animarse a salir de la zona de confort”.

Un homenaje a la altura de su legado

El musical en honor a Moria no solo celebra su trayectoria artística, sino también su personalidad disruptiva y su lugar como ícono cultural argentino.

Con una carrera marcada por la irreverencia, la libertad y la reinvención constante, la diva volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del espectáculo.

Y como ella misma resumió, en una frase que sintetiza toda su filosofía:“La libertad es lo más grande que hay”.