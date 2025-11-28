Sebastián Yatra regresa a la Argentina con su aclamada gira “Entre Tanta Gente Tour”¿. La cita será el 15 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde interpretará todos sus grandes éxitos.

Con esta nueva etapa, Sebastián Yatra continúa expandiendo el universo de “Milagro”, su último álbum de estudio

Así es la gira de Sebastián Yatra

Luego de un verano arrasador en España —con 16 ciudades, más de 100.000 espectadores y un cierre inolvidable en el Movistar Arena de Madrid—, Yatra regresa a Latinoamérica con un espectáculo renovado, íntimo y profundamente emocional.

Ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY®, el cantante confirmó fechas en Argentina, Chile, Colombia y otros países de la región.

Qué dijo Sebastián Yatra sobre esta nueva etapa

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Cada noche lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír… y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente.”