Sebastián Yatra vuelve a la Argentina en el marco de su aclamada gira “Entre Tanta Gente Tour”. El multipremiado cantautor colombiano llegará el 15 de abril al Movistar Arena con todos sus grandes éxitos.

Entradas para Sebastián Yatra en el Movistar Arena

La preventa Santander comenzará el jueves 27 de noviembre a las 10 AM, con 6 cuotas sin interés.

La venta general iniciará el viernes 28 a las 10 AM, también con hasta 6 cuotas sin interés para tarjetas Santander.

Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través del portal de Movistar Arena.

El multipremiado cantautor colombiano Sebastián Yatra anuncia la esperada etapa latinoamericana de su aclamada gira “Entre Tanta Gente Tour”,

Un regreso esperado a Latinoamérica

Ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY®, Sebastián Yatra retoma los escenarios latinoamericanos después de cuatro años. Su gira incluye fechas en Argentina, Chile, Colombia y otros países, en una propuesta artística que apuesta por la cercanía, la emoción y la autenticidad.

El artista llega después de un verano triunfal en España, donde recorrió 16 ciudades y reunió a más de 100.000 espectadores, coronando su temporada con un show inolvidable en el Movistar Arena de Madrid.

Así es “Entre Tanta Gente Tour”

“Entre Tanta Gente Tour” se destaca por su propuesta íntima, espontánea y profundamente humana. En cada show, Yatra se acerca al público, interactúa, escucha historias y genera momentos irrepetibles que transforman cada presentación en una experiencia emocional única.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de cerca a la gente. Es detener la vida un momento y agradecer”, expresó el cantante.

Nuevo single: “LA FKN VIBRA”

El anuncio de su show en la Argentina llega junto al lanzamiento de “LA FKN VIBRA”, su explosiva colaboración con Xavi. Con un sonido de reggaetón fresco y una letra que captura la energía nocturna, este sencillo marca una nueva etapa en la evolución musical de Yatra, más libre, auténtica y conectada a su esencia.

Una invitación a celebrar lo humano

Con esta gira, Yatra continúa expandiendo el universo de “Milagro”, su último álbum, apostando por un show que se vive como una conversación íntima. “Entre Tanta Gente Tour” es mucho más que un concierto: es un ritual emocional donde la música, las historias y la alegría de vivir son protagonistas.