El 27 de septiembre, Sebastián Yatra cerró anoche con un sold-out en el emblemático Movistar Arena de Madrid su “Entre Tanta Gente Summer Tour”, una gira que desde julio lo llevó a recorrer 16 ciudades de España y presentarse en algunos de los festivales y recintos más importantes del país.

Con este espectáculo, el cantautor colombiano y ganador del Latin GRAMMY® reafirmó su conexión con el público español y marcó un cierre apoteósico de una etapa llena de música, historias y emociones compartidas.

El tour, inspirado en la premisa de que “detrás de cada show hay mucha gente”, apostó por un montaje profundamente conceptual que convirtió el escenario en un espacio vivo, donde lo humano y lo colectivo fueron protagonistas.

Sebastián Yatra conquistó España con su carisma y con su música (Foto: gentileza de prensa)

Con una escenografía de seis metros de andamios, pantallas envolventes y seis músicos que dieron forma al universo de “Milagro”, Yatra construyó una experiencia inmersiva que cada noche emocionó con sus giros inesperados, momentos de cercanía y sorpresas que quedarán en la memoria de sus fans.

A lo largo de esta gira, el artista compartió historias con el público, invitó a jóvenes talentos como Ruslana y Joaquina a formar parte del recorrido y regaló momentos espontáneos que se viralizaron en redes, como cuando dejó que las fans tomaran el micrófono para cantar o reaccionó emocionado al coro de miles de voces en canciones como “Tacones Rojos” o “Vagabundo”.

El gran cierre en Madrid estuvo lleno de momentos memorables. Sebastián interpretó por primera vez en vivo su nuevo sencillo, “CANCIÓN PARA REGRESAR”, acompañado por Lucho RK. Lanzada apenas un día antes, esta colaboración con Belinda y Gente de Zona marca el inicio de una nueva etapa musical.

Además, compartió escenario con Robi en “Lienzo”, Pablo Alborán en “Contigo” y Joaquina en “En Guerra” (originalmente junto a Camilo), creando colaboraciones únicas que hicieron de la noche una celebración irrepetible.

El repertorio incluyó éxitos como “Pareja del Año”, “Traicionera”, “Suena el Dembow” y “Cristina”, junto a canciones de su más reciente álbum “Milagro”, como “París” y “2 AM”, esta última marcando el falso final del concierto.

A continuación, un emotivo momento audiovisual con el tema “Robarte un Beso” dio paso al cierre definitivo con “Vagabundo”, desatando la euforia del público. También hubo un momento especial en el escenario B, una representación literal de lo que significa estar “Entre Tanta Gente”, donde Yatra se acercó a los fans y reforzó la conexión única que caracteriza cada uno de sus conciertos.

Durante la noche, GTS —compañía promotora de la gira— le hizo entrega de dos cuadros conmemorativos en reconocimiento a los más de 100.000 asistentes a este recorrido y el apoteósico cierre con entradas agotadas en Madrid, logros que resaltan la magnitud y el impacto de esta experiencia en vivo.

Con el cierre de esta gira en España, el lanzamiento de “CANCIÓN PARA REGRESAR” y su debut como coach en La Voz España, Sebastián Yatra se consolida como una de las figuras más relevantes de la música en español y como un artista capaz de seguir reinventándose, creciendo y conquistando corazones alrededor del mundo.

