Maxi López dejó atrás los escándalos y las peleas mediáticas para enfocarse en lo que más le importa: la familia. El exfutbolista, que se ganó el cariño del público argentino tras su paso por MasterChef Celebrity, viajó a Suiza para pasar las fiestas junto a su esposa, Daniela Christiansson, y su hija Elle.

La pareja vive un momento único: Daniela atraviesa la recta final de su segundo embarazo y ambos esperan con ansias la llegada de Lando, el primer varón de la familia. Para Maxi será su quinto hijo, ya que también es papá de Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Wanda Nara. Los tres mayores pasaron la Navidad con su mamá en Punta del Este, mientras Maxi disfrutó de una noche íntima con su nueva familia antes de regresar a la Argentina para sumarse al equipo de Olga en la temporada de verano en Mar del Plata.

Maxi Lopez con Daniela y su hija Elle (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

Para la cena de Nochebuena, los tres eligieron un look sobrio y elegante, reflejando el momento especial que vive la familia. Daniela lució una blusa clara con botones dorados y una falda marrón, Maxi optó por un traje azul oscuro y Elle se robó todas las miradas con un vestido de terciopelo azul oscuro y detalles claros.

MAXI LÓPEZ COMPARTIÓ LAS IMÁGENES DE SU NAVIDAD JUNTO A SU ESPOSA E HIJA Y TUVO UN GUÑO DE WANDA NARA

El árbol de Navidad fue el testigo silencioso de la postal familiar, que continuó en la cocina, en un ambiente más relajado y descontracturado. Allí, Maxi, ya sin saco, compartió una mirada cómplice con Elle, mientras disfrutaban juntos de la cena.

En sus redes sociales, Maxi resumió el momento con una frase que lo dice todo: “Hoy brindamos por la familia que somos y por la familia que se viene. Última Navidad con 4 hijos, con Lando en camino”. Y agregó: “El año que viene se suma Lando a la foto. Felices fiestas para todos, gracias por el cariño de siempre”, acompañado de un corazón rojo.

Pero la sorpresa de la noche llegó desde las redes sociales. Wanda Nara, con quien Maxi compartió años de conflictos y batallas judiciales, le envió un saludo directo y sencillo: “Feliz Navidad”, junto a un arbolito y un regalo. Sin respuesta pública de Maxi hasta el momento, el gesto confirma que la tormenta entre ambos ya pasó y que hoy pueden compartir un presente mucho más tranquilo junto a sus tres hijos en común.

Daniela Christiansson compartió también sus fotos de Navidad con Maxi López y su hija Elle (Foto: Instagram @danielachristiansson)

