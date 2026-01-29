Después de que el consorcio del barrio El Yatch de Nordelta la notificara de una posible multa por no devolver objetos ajenos, Wanda Nara ahora está en guerra con sus vecinos por diversos motivos que la han llevado a ser calificada de “sucia” y “ruidosa”. Ante esta información vertida en A la tarde, la propia Wanda salió al cruce y dio su versión.

En A la Tarde, Santiago Sposato contó que “la única persona con la que se peleó Wanda Nara ya elevó una queja a las autoridades del barrio El Yatch”. En ese sentido, el panelista explicó que se trata de Stella Li, la vicepresidenta de la empresa BYD que llegó al país la semana pasada con la misión de comercializar un cargamento de 7000 autos eléctricos.

Las fotos de los alrededores de la casa de Wanda Nara (Foto: captura América TV)

“Ya escuchamos que tiene deuda de expensas, que tiene una notificación porque no devuelve objetos deportivos…. Y ayer una persona le escribe a la intendencia del Yatch y les dice ‘como podrás apreciar en la imagen, han dejado restos de materiales en el espacio verde del lote 200 y pico. Se solicita a favor de tener a bien de enviar gente a retirar los mismos. Muchas gracias’”, leyó Sposato mostrando la foto del jardín en cuestión.

DE QUÉ ACUSAN AHORA A WANDA NARA SUS VECINOS

Sposato exhibió un audio de uno de los vecinos de Wanda, que reveló que produce ruidos molestos con Martín Migueles. “Mirá, estamos cansados. Se mudó hace dos días, pasa por adelante de la casa y es un asco total. Pero un asco tremendo. Toda la basura, la mudanza, la vista, desparramada en la puerta, sin bolsas. Y acá hay reglas que hay que cumplir. O sea, no podés pasear en cuatri de las dos de la mañana un martes. El ruido que hay en la casa en esas máquinas es tremendo. Yo tengo un bebé chiquito, pero estos no respetan nada”, se escucha.

Las fotos de los alrededores de la casa de Wanda Nara (Foto: captura América TV)

En este sentido, la panelista Eugenia Schlatter contó que Wanda se paseaba en cuatriciclo con Martín Migueles hasta que los vecinos llamaron a la guardia del country para que los hiciera deponer su actitud, cosa que hicieron. “También hay unos videos circulando con menores, a bordo de las motos de agua”, agregó la invitada.

LA RESPUESTA DE WANDA NARA

En la red social X, Wanda Nara le salió al cruce a estas versiones: “Chicos relax soy mi propia vecina, el lote de al lado es mío y es obvio que no me voy a autodenunciar . Estoy de mudanza y no tengo ninguna multa. Es feo lo que hacen porque pueden hacer perder el trabajo de la gente del barrio. Ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la intendencia, y no quisiera que ningún chusma pierda su trabajo. Dejen de inventar cosas que no son”, escribió.

La respuesta de Wanda Nara a las versiones de que está en guerra con sus vecinos (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

