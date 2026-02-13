Después de pasar algunos días en la Riviera Maya, Pampita viajó a Estados Unidos junto con sus hijos y con Martín Pepa.

Disfrutaron de paseos por Universal y la conductora publicó fotos en los parques temáticos de Harry Potter, Jurassic Park y más.

Sin embargo, lo llamativo estuvo en las últimas horas, cuando una imagen capturó in fraganti a Pampita con Martín Pepa y sus hijos.

Pampita, con sus hijos y Martín Pepa en Miami: las fotos de su día de shopping | Créditos: Instagram @pampitaoficial

PAMPITA, DE PASO EN UN SHOPPING DE MIAMI

En la imagen que viralizó Pochi de Gossipeame, se ve a Pampita de la mano con Martín Pepa.

Pampita, con sus hijos y Martín Pepa en Miami: las fotos de su día de shopping | Créditos: Instagram @gossipeame

Además, se vislumbra a sus hijos, mientras pasean todos juntos por un shopping de Miami. Pochi reveló que la modelo se detuvo en la vidriera de Cartier.