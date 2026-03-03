La versión de romance entre Dante Spinetta y Griselda Siciliani que Pochi lanzó en Puro Show Noche recorrió todos los portales y programas de espectáculos. Y mientras que la actriz no dijo absolutamente nada al respecto, el músico rompió el silencio no una, sino dos veces.

Ni bien comenzaron los rumores, Karina Iavícoli consiguió del músico una declaración exclusiva en la que negó todo. “No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”, se le escuchó decir en el audio.

Dante Spinetta y Griselda Siciliani (Fotos: capturas eltrece)

Al mismo tiempo, Dante publicaba un tweet en la misma línea. “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”, escribió el músico como respuesta a un posteo que replicaba la información de Puro Show.

QUÉ DIJO DANTE SPINETTA SOBRE GRISELDA SICILIANI

“¿Cómo andan, loco? ¿Todo tranca? Bueno, estoy haciendo esta historia un poco para aclarar esta situación del supuesto romance que tengo, porque me estuvieron llamando todo el día de medios para hablar de esto y la verdad que no hay mucho que hablar, es toda una mentira”, aseguró el ex Illya Kuryaki and the Valderramas.

Fotos: captura Instagram @dantespinetta y captura eltrece

“Yo estoy soltero, no tengo nada que ocultar. Pero salgo a hablar de esto porque hay algo que me preocupó, que es básicamente que pongan una foto de una persona random y digan que soy yo, y que inventen algo y salga, que se empiece a replicar y de golpe sea una realidad”, agregó el músico en el video grabado en el interior de un vehículo.

“Eso es lo que me dio un poco de miedo porque en realidad pueden inventar cualquier cosa. Por eso me veo en la obligación de aclararles que nunca pasó nada con Griselda (…) la conozco hace mil años y hace diez años que no la veo en persona, ponele”, cerró Dante, cansado de las versiones sobre su supuesto romance.

ASÍ ES “DÍA 3″, EL ÚLTIMO ÁLBUM DE DANTE SPINETTA

Después de cuatro años del aclamado Mesa dulce —el disco que le valió su primer Latin Grammy— Dante Spinetta presenta Día 3, el trabajo que completa la trilogía iniciada con Puñal (2017) y continuada con Mesa dulce (2022).

Su nuevo lanzamiento llega acompañado del explosivo foco de difusión “Me quedo acá”, con la participación de Juanse.

