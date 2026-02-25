Después de cuatro años del aclamado Mesa dulce —el disco que le valió su primer Latin Grammy— Dante Spinetta presenta Día 3, el trabajo que completa la trilogía iniciada con Puñal (2017) y continuada con Mesa dulce (2022). Su nuevo lanzamiento llega acompañado del explosivo foco de difusión “Me quedo acá”, con la participación de Juanse.

Un álbum emocional, espiritual y profundamente funkero

Día 3, editado por Sony Music Argentina, representa un nuevo salto artístico para Dante. Es un viaje de sanación, autodescubrimiento y reflexión sobre el presente, atravesado por el funk, el pop latino y la sensibilidad emocional que caracteriza su obra.

Según explica el músico, el disco “habla de la manipulación mental a través de los algoritmos, del ruido informativo y de la necesidad de reconectar con las emociones reales”. El álbum funciona como un contrapunto entre introspección y movimiento, donde el amor —como fuerza vital— es el eje central.

El proceso creativo de Día 3

El camino hacia el disco no fue lineal. Spinetta comenzó a trabajar en una continuación directa de Mesa dulce, pero una nueva serie de canciones lo llevó a cambiar de rumbo. Tras meses de composición y producción intensa, decidió combinar ambos universos para lograr una narrativa más profunda y expansiva.

El resultado es un álbum de 12 canciones marcadas por el mestizaje de géneros y anticipado por tres singles:

“Starlight” (febrero 2025), un funk-pop bailable con presencia de vientos.

“Pensando en ella” (octubre 2025), balada con aire tanguero y cuerdas.

“El reset” (enero 2026), un cruce entre bolero y sonidos urbanos, grabado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa.

Dante Spinetta

Colaboraciones y universos sonoros

En el álbum participan dos invitados especiales:

De La Ghetto, en “Mía mía”, un track pop con melodía contagiosa.

Juanse, en “Me quedo acá”, el tema más rockero del disco.

Como capas invisibles, aparecen influencias que definen su ADN musical: Prince, Stevie Wonder, Sly Stone, Willie Colón, Héctor Lavoe, D’Angelo y la herencia eterna de Luis Alberto Spinetta.

Tracklist completo

Pensando en ella

Maldito frenesí

El reset

El plancito

Mía mía (feat. De La Ghetto)

Soldado espiritual

Starlight

Universos

Solos en la oscuridad

Te quiero

Me quedo acá (feat. Juanse)

El duelo