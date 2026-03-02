Este lunes, Puro Show comenzó su nuevo horario de la noche con una verdadera bomba: Griselda Siciliani se olvidó por completo de Luciano Castro y comenzó un romance con Dante Spinetta, aunque la relación se trataría en realidad de un “revival” de una comenzada en 2017.

En el ciclo que esta semana ocupará la franja de la tarde en eltrece, Pocho recordó que la pareja estuvo unida durante 2017, pero lo negaron ante la prensa “porque eran encuentros esporádicos”.

“Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella graba, está grabando escenas de (la película) Felicidades. Y me cuentan que cuando ella vuelve de las grabaciones, al rato, tipo 6 de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella”, afirmó la panelista.

LAS PRUEBAS DE QUE DANTE SPINETTA VISITA A GRISELDA SICILIANI EN SU CASA TRAS LA SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

“Me cuentan cuentas cercanas que cada tanto se lo ve, y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas”, agregó Pochi. “Ella en su momento subió a sus redes sociales el nuevo disco que está lanzando él, como de buena onda”, señaló.

