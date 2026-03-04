El 3 de marzo, Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show que Griselda Siciliani habría tenido una relación clandestina durante años con Fito Páez.
La versión surgió luego de que Dante Spinetta desmintiera estar viviendo un affaire con la actriz, recientemente separada de Luciano Castro, y no tardó en replicarse con fuerza en los medios.
En ese contexto, Moria Casán abordó el tema con su clásico estilo filoso y descontracturado en La Mañana con Moria (eltrece), donde mezcló ironía, humor y una llamativa teoría personal sobre el músico rosarino.
Moria Casán opinó sin filtros sobre la versión de que Fito Páez fue amante de Griselda Siciliani
“Es muy fuerte. ¿Pero Fito Páez no está con mi hija? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Por favor!”, lanzó la One con humor, en referencia a los rumores que vincularon al cantante con Sofía Gala.
Luego, fiel a su impronta, Moria reflexionó: “Rodolfo Páez, conocido como Fito, gran músico, prócer de la música. Y Siciliani, gran actriz. A esta chica le pone a todos los novios del planeta. Lo que pasa es que la Siciliani enamora. Es una reina”.
Acto seguido, Casán se metió de lleno en el rumor de amantazgo: “No se sabe si Fito Páez habrá tenido un touch con esta chica, porque cualquier cosa se dice, como con Dante Spinetta, que se habrán visto un momento y se multiplica, más en esta época de redes”.
Sin embargo, lo más llamativo llegó con su conclusión, cargada de humor: “Yo saco una conclusión con respecto a Fito. Estuvo con Cecilia Roth, se dice que pudo haber estado con Siciliani, dicen que está de novio con mi hija, que no está de novio, son amigos del alma, yo creo que quiere estar conmigo”.
Entre risas, Moria Casán remató: “En el fondo el hombre fue dando vueltas, dando vueltas para querer estar conmigo. Como siempre, ego montada en mi ego. No hay nada”.