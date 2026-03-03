Fernanda Iglesias lanzó una bomba en Puro Show al asegurar que Fito Páez habría sido el amante clandestino de Griselda Siciliani durante varios años. La panelista hizo la revelación luego de que se desmintiera el rumor que vinculaba a la actriz con Dante Spinetta.

“Esto Griselda Siciliani no lo va a poder desmentir”, advirtió Iglesias antes de dar el nombre del músico.

¿Fito Páez fue amante de Siciliani? Captura de eltrece, Puro Show.

¿FITO PÁEZ FUE EL AMANTE DE GRISELDA SICILIANI?

La periodista recordó que fue la propia actriz quien, tiempo atrás, contó en la radio con Andy Kusnetzoff que había tenido una relación clandestina con alguien muy famoso, experiencia que incluso le habría servido de inspiración para escribir junto a Jorgelina Aruzzi la obra Pura Sangre.

“Ella no da el nombre de esta persona, pero yo después me enteré. Es un músico muy famoso, que en ese momento tenía novia. Ella no. ¿Vieron que estuvo sola mucho tiempo? En una época se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y obviamente le dedicaba esas fotos”, relató Iglesias.

Y fue entonces cuando soltó la primicia: “El músico en cuestión con el que Griselda tuvo un romance clandestino, admitido por ella sin decir el nombre, es nada más y nada menos que… Fito Páez".

Y reforzó: “Fito Páez fue pareja clandestina de Griselda Siciliani durante varios años”.

Según Iglesias, la actriz estaba “muy contenta con esa situación”, tal como lo habría dejado entrever en aquella entrevista radial.

Fernanda también recordó un episodio en redes sociales que, en su momento, alimentó los rumores: “En un posteo que hace Fito de algo de música, ella le pone ‘guapo’. Esto está en el archivo. Cuando le pone ‘guapo’, Jorge Rial y la gente de Intrusos dicen ‘che, pero acá pasa algo’. Se arma como un rumor de romance. Ellos lo niegan, que es lo mismo que está pasando ahora. Y después me vengo a enterar de que fue todo cierto”.

Por último, Iglesias aseguró que durante ese tiempo el músico estaba en pareja: “Ellos tienen una relación clandestina durante muchos años. Él estaba de novio con Eugenia, la chica que ahora se fue a vivir a España, con la cual ya no tiene relación”.