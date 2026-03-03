La versión de que Griselda Siciliani habría comenzado una relación con Dante Spinetta explotó el lunes por la tarde, y el cantante se apresuró a desmentirlo a través de X, pero en una entrevista para Puro Show dejó más dudas que certezas.
“Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos“, había posteado.
Aunque frente a la cámara bromeó: “A ver, tengo mucho amor, no estoy en pareja en este momento. Pero me siento querido por los míos, así que bien”.
Lo cierto es que cuando le consultaron por los rumores de romance con una famosa el creador de Illya Kuryaki and the Valderramas se hizo el desentendido, y no fue hasta que le mencionaron a Griselda que habló.
“Nos conocimos re buena onda, un día vino mi cumpleaños sacaron una tapa de revista como si tuviéramos una...”, afirmó.
La admiración de Dante por Griselda
“Yo la admiro mucho como actriz y todo, pero por ese lado (sentimental) no fue nunca. Esa es la verdad, no fue nunca.
“Son parte de la imaginación. No me preocupo mucho”.
Al final, las caras y gestos de Dante Spinetta dejaron más dudas que certezas sobre qué pasa en realidad con Griselda Siciliani.