Tras una separación conflictiva y ante la falta de acuerdo entre las partes, la actriz comenzó a vender sus muebles a través de historias de WhatsApp y de la sección “Mejores Amigos” de Instagram, según informaron en A la Tarde, el ciclo de América TV.

Santiago Sposato fue el encargado de abrir el enigmático y sorprendió con la información.

“Esta famosa está rematando todos sus muebles por las historias de WhatsApp: vende la cama, la mesa, las sillas. Vende todo”, lanzó el periodista, generando inmediato revuelo en el estudio.

Los muebles que vende la famosa (Captura de América TV)

Los muebles que vende la famosa (Captura de América TV)

Acto seguido, Sposato explicó el trasfondo de la situación: “Lo hace para resolver una interna familiar. Tiene que ver con la plata… Ella es una actriz con mucha historia. Tiene una muy linda casa en zona Norte. Creo que la casa tampoco la va a tener más. Todo lo que vende es por necesidad”.

María Fernanda Callejón vendió sus muebles para saldar una deuda (captura de eltrece)

MARÍA FERNANDA CALLEJÓN ES LA FAMOSA QUE VENDE TODO

Minutos después, Débora D’Amato develó el misterio y confirmó que se trata de María Fernanda Callejón.

Según detalló la panelista, la actriz puso a la venta gran parte de los muebles de la casa familiar que compartió con su exmarido, Ricky Diotto, y su hija Giovanna, con el objetivo de afrontar importantes deudas.

“La que vende todo es María Fernanda Callejón. Ella había comprado la casa con un crédito UBA y cuando se separa con Diotto no se ponen de acuerdo en pagar las cuotas y se creó una deuda de 98 millones”, informó D’Amato.

Y cerró con un dato contundente: “La casa fue vendida. Todo esto está judicializado”.